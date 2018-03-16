الأمير الوليد بن طلال: سأرد قريباً على إدعاءات وسائل الإعلام العالمية

حمود العنزي(صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه سيرد على الإدعاءات الخاطئة حول المملكة في وسائل الإعلام العالمية.

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الإدعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة القابضة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة، سأرد شخصياً على هذه الإدعاءات قريباً بإذن الله ” .