الأمير الوليد بن طلال: سأرد قريباً على إدعاءات وسائل الإعلام العالمية
أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه سيرد على الإدعاءات الخاطئة حول المملكة في وسائل الإعلام العالمية.
وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الإدعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة القابضة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة، سأرد شخصياً على هذه الإدعاءات قريباً بإذن الله ” .
رند[ عدد التعليقات: 8464 ] نشر منذ 12 دقيقة
أستريح ياطويل العمر وإديها طناااااش ، المملگة🇸🇦تسير👍والگلاب “تنبح”!