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الأمير الوليد بن طلال: سأرد قريباً على إدعاءات وسائل الإعلام العالمية

الأمير الوليد بن طلال: سأرد قريباً على إدعاءات وسائل الإعلام العالمية
حمود العنزي(صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه سيرد على الإدعاءات الخاطئة حول المملكة في وسائل الإعلام العالمية.

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الإدعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة القابضة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة، سأرد شخصياً على هذه الإدعاءات قريباً بإذن الله ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8464 ] نشر منذ 12 دقيقة

أستريح ياطويل العمر وإديها طناااااش ، المملگة🇸🇦تسير👍والگلاب “تنبح”!

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