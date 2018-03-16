” تزويج الفتاة نفسها دون ولي ” يثير الجدل في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أثار دعوة الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم، بالأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في أمر تزويج الفتاة لنفسها دون وليّ، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وطالبت ” الجاسم ” خلال نقاش دار بينها وبين الكاتب الكويتي عيسى بورسلي، بالأخذ برأي المذهب الحنفي في موضوع الولاية في الزواج الذي يجيز للفتاة تزويج نفسها بدون إذن الولي.

وأكدت الأكاديمية، أن قانون الأحوال الشخصية أخذ برأي مدرسة فقهية واحدة، نظرًا لطبيعة الحقبة الزمنية التي وضع القانون فيها، مشيرة إلى أن الزمن قد تغير الآن فلماذا لا نأخذ برأي الإمام أبو حنيفة مثلاً.

وأرجعت ” الجاسم ” السبب وراء رأيها هذا إلى أن رأي أبو حنيفة مناسب لوقتنا الحالي، مضيفة : ” الشريعة أحد مصادر التشريع، فإذا وجدنا ما يناسب المجتمع أخذنا فيها .. ورأي أبو حنيفة مناسب للمجتمع الآن ” .

من جانبه، هاجم الكاتب عيسى بروسلي، رأيها بشكل كبير، متهماً إياها بأنها تأخذ أحكام الشريعة وفقًا لأهوائها وما يتطابق مع رأيها فقط، قائلاً : ” دكتورة . تطالبين بالتساوي حسب الدستور والقانون الوضعي . وإذا كان يخدم قضيتك ترجعين للإسلام والفقه. ” .