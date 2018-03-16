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قائد اليونايتد السابق: بوغبا ليس له تاثير

قائد اليونايتد السابق: بوغبا ليس له تاثير
نواف السالم(صدى):

فتح قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين، النار على اللاعب بول بوغبا لاعب خط وسط اليونايتد.

وانتقد ” كين ” لاعب وسط اليونايتد، قائلًا: ” بوغبا يمثل مشكلة كبرى حينما لا تستطيع إقحام نفسك في التشكيل الأساسي فأنت في مشكلة “.

وتابع: ” أنت تتوقع من اللاعبين الكبار أن يشاركوا ويغيروا المباراة ولكنه شارك في اللقاء ولم يفعل أي شيء، رأينا الهدف الأول كان أشبه بالتلميذ “.

واستكمل : ” هو لا يشعر بالخطر، السبب أنك تصبح جزءا من الفريق هو أنه حينما يخطئ زميلك فأنت تتواجد لتغطيته ولكنه لا يفعل ذلك “.


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