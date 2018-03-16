بالفيديو.. أمير المدينة من مقصورة قطار الحرمين: الشباب السعودي من ينجح المشروع

نايف السالم(صدى):

استقل الأمير فيصل بن سلمان قطار الحرمين من المدينة المنورة ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

وأطلع الأمير برفقة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي على مقصورة القيادة في قطار الحرمين، والتقى بقائد القطار مهند شاكر ومساعده عبدالله الصايغ.

وأثنى الأمير خلال تفقده مقصورة القيادة على جهود الشباب السعوديين بالقطار منوهاً بدورهم في إنجاح المشروع.