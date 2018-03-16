بالفيديو.. أمير المدينة من مقصورة قطار الحرمين: الشباب السعودي من ينجح المشروع
استقل الأمير فيصل بن سلمان قطار الحرمين من المدينة المنورة ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.
وأطلع الأمير برفقة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي على مقصورة القيادة في قطار الحرمين، والتقى بقائد القطار مهند شاكر ومساعده عبدالله الصايغ.
وأثنى الأمير خلال تفقده مقصورة القيادة على جهود الشباب السعوديين بالقطار منوهاً بدورهم في إنجاح المشروع.
#فيديو || الأمير #فيصل_بن_سلمان ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي يطّلعان على مقصورة القيادة في #قطار_الحرمين ويلتقي بقائد القطار مهند شاكر ومساعده عبدالله الصايغ، ويثني على جهود الشباب السعوديين بالقطار منوهاً بدورهم في إنجاح المشروع. pic.twitter.com/FIPbrN571D
— إمارة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 16, 2018
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