بلدية أجياد تلزم أصحاب المحلات بتركيب واجهات زجاجية

نايف السالم(صدى):

صرَّح رئيس بلدية أجياد الفرعية، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بأن البلدية ألزمت المحلات التجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية بتركيب واجهات زجاجية.

وأشار ” الزايدي ” ، إلى أن هذا الأمر يأتي للحد من ظاهرة البروز خارج الحدود المحل وتعليق المعروضات على واجهة المحلات، ضمن جهود معالجة التلوث البصري ومكافحة الظواهرة السلبية.

وأوضح أن البلدية قامت بحملة مكثفة تضمنت محلات وأسواق المنطقة المركزية الواقعة في نطاق البلدية؛ لإلزام المحلات بالتقيد بعرض بضائعهم في حدود المحل وتركيب واجهات زجاجية تمنع العرض خارج المحل.