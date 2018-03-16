بالفيديو.. أصالة: لا أحترم فنّان يحكي عن ذكرياته

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن استياءها من الفنانين والأشخاص الذين يكشفون أسرارهم ويتحدثون عن حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت أصالة خلال منشور لها عبر ” تويتر ” : ” لا أحبّ ولا أحترم فنّان أو كائناً من كان، يحكي عن ذكرياته فيفضح أسرار أو يشوّه سيرة أشخاص، فقط لأنّ مكانته سمحت بأنّ يعرف أكثر من غيره، الذكريات الّتي يجب أن تُعرف هي ماتخصّنا سواء كانت لطيفه أو غير ذلك، الأمانة هي نسيان أسرار الغير وليس حفظها للوقت المناسب ” .

الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول من قصدت ​أصالة​ بهذا المنشور.