بالفيديو.. منظر مهيب للسحب بطريق ” حضن شرق الطائف “

عبد العزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا فيديو، قام بتصويره أحد المواطنين، يرصد مشهدًا مهيبًا لسحب كثيفة، على طريق حضن شرق الطائف.

وحاز الفيديو الذي تم تداوله على موقع ” تويتر ” ، على إعجاب العديد من رواده، فيما توالت تغريدات النشطاء على المقطع الذي رصد المنظر الرائع للسحب.

