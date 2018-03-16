بالفيديو.. منظر مهيب للسحب بطريق ” حضن شرق الطائف “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا فيديو، قام بتصويره أحد المواطنين، يرصد مشهدًا مهيبًا لسحب كثيفة، على طريق حضن شرق الطائف.
وحاز الفيديو الذي تم تداوله على موقع ” تويتر ” ، على إعجاب العديد من رواده، فيما توالت تغريدات النشطاء على المقطع الذي رصد المنظر الرائع للسحب.
رند[ عدد التعليقات: 8464 ] نشر منذ 3 دقائق
سُبحان الله🤔، منظر مهيب و غاية فـ الجمال.
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[وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ]