ارتباط اضطرابات الأكل بمرض السكري لدى المراهقات

أماني الغامدي(صدى):

أشارت ” الجمعية الألمانية لعلاج السكري ” إلى أنَّ اضطرابات الأكل كثيراً ما تهاجم مريضات السكري من النوع الأول، خاصةً المراهقات، موضحة أنَّ بعض المريضات بـ ” الشّره العصبي ” (البوليميا) يتعمَّدن خفض جرعة ” الأنسولين ” لإنقاص الوزن، فعند نقص ” الأنسولين ” يصرف الجسم الكربوهيدرات عبر الكلى، فينخفض الوزن.

وتترتّب على ذلك عواقب صحية وخيمة تبدأ باختلالات خطيرة بعملية الأيض، وصولاً إلى الدخول في غيبوبة، تُهدد الحياة. ويتسبب إهمال علاج هذه الاختلالات، في أضرار جسيمة للعين والكلى والأعصاب والقلب.

لذلك يجب على الوالدين متابعة مستوى الأنسولين لدى ابنتهم المصابة بالسكري و ” البوليميا ” معاً.

يُشار إلى أنّ “الشّره العصبي” (البوليميا) هو أحد اضطرابات الأكل، يتسم بنوبات متواترة من الإفراط في الطعام تُسمى بنوبات الأكل الشّره، تليها سلوكيات تعويضية تُعرف بـ ” التطهير” أو التفريغ، مثل التقيّؤ الذاتي، والصوم، واستخدام المُليّنات والحقن والأدوية المدرة للبول، إضافةً إلى الإفراط في ممارسة الرياضة.