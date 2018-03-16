شرطة عسير تقبض على عدد من مخالفي الإقامة والمجهولين وتشدد بعدم الإيواء

محمد بن طحيطح (صدى):

أشرف مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المشرف العام على الحملة الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ) وبقيادته شخصياً على انطلاق ومتابعة أداء هذه الحملة المركّزه على مراكز ضواحي مدينة ابها (بقرى آل غليظ وكافة المواقع شمال وجنوب طريق الملك عبدالله وقرى بني مالك شملت مخطط الشروق ومصانع الخرسانه وطريق الكسارات والجعجاع وبعد محطة العين على طريق الطائف وإضافة إلى قرى العزيزة والقوز وآل ويمن وبني مازن وقرى البدلات وغاوه والنجاد ومحيط سد عشران ).

وعلى ضوء ماتم رصده مسبقاً بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام ويتواجد بها عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل وكذلك مجهولي الهوية من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة كافة الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.