خليجي يضرب زوجته بالفأس ويلقي بها من النافذة

متابعات(صدى):

أقدم خليجي على الانتقام من زوجته بضربها بالفأس على رأسها ودفعها من نافذة الطابق الثالث لمسكنها الذي يعيشان به في البحرين ، نتيجة خلاف أسري بينهما .

وتعود الواقعة عندما نشب خلافات أسرية من الرجل وزوجته وصلت إلى تقديم بلاغات ونزاعات قضائية .

ويوم أرتكابه للجريمة حاول المتهم دفع زوجته للتنازل عن القضايا فتوجه إلى غرفتها حيث كانت جالسة أرضًا وأغلق الباب خلفه وأخرج “فأسا” من خلف ظهره، فيما حمل بيده الأخرى “منجلًا ” ، ثم وجه لها 3 ضربات على رأسها، وجلس فوقها مقيدًا يديها وضربها ضربة قوية بالفأس على رأسها أفقدتها الوعي.

وبينت الزوجة بالتحقيقات عقب نقلها للمستشفى في حالة حرجة ، أنها فوجئت بدخول زوجها وإغلاقه الباب خلفه ووجه لها سؤالًا عما إذا كانت ترغب في السفر إلى بلدها أم لا فطلبت منه التفاهم في الأمر، لكنه قام بالاعتداء عليها حتى فقدت الوعي، وعندما استفاقت وجدته جالسًا أمامها وطلب منها أن تنطق الشهادتين؛ لأنه سوف يقتلها ويقطع رأسها، وسألها عما إذا كانت ترغب أن تدفن في بلدها أم في البحرين، إلا أنها استطاعت النهوض وبمجرد أن أعطته ظهرها قام بضربها بالفأس على ظهرها ودفعها من نافذة المسكن، فسقطت على حافة شرفة الطابق الأول فقام المتهم بإلقاء مادة حارقة عليها فسقطت أرضًا.

وتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة .