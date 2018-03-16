القادسية يرصد مكافآة للاعبيه في حالة الفوز على الزعيم

طلال الغامدي(صدى):

رصدت إدارة نادي القادسية، مكافآة مالية؛ للاعبين في حالة اقتناصهم للفوز على الهلال، في مواجهة اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين.

وقالت مصادر إن الإداراة رصدت 20 ألف ريال للاعبي القادسية؛ لتحفيزهم قبل مواجهة الزعيم المتصدر.

ويحتل القادسية المركز الـ12 برصيد 22 نقطة؛ ويسعى لتحقيق فوزهام اليوم على الزعيم؛ لتحسين موقفه عقب سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الماضية.