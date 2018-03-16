على رأسهم رونالدو.. البرتغال يكشف عن قائمة فريقه في مواجهة مصر

ماجد محمد(صدى):

كشف المنتخب البرتغالي، تحت قيادة قائمة رناندو سانتوس، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة منتخب مصر الودية؛ استعدادًا لمونديال روسيا 2018، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل .

وجاءت قائمة البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (سبورتنج لشبونة) – بيتو (جوزيتبي) – أنتوني لوبيز (ليون).

خط الدفاع: سيديريك سواريش (ساوثهامبتون) – جواو كانسيلو (إنتر ميلان) – بورنو ألفيش (رينجرز) – جوزيه فونتي (داليان بيفانج) – رونالدو (مارسليا) – روبين دياز (بنفيكا) – فابيو كوينتراو (سبورتنج لشبونة) – رافاييل جويويو (بروسيا دورتموند).

خط الوسط: وليام كارفاليو (سبورتنج بلشبونة) – روبين نيفيس (وولفرهامبتون) – جواو موتينيو (موناكو) – أدريان سيلفا (ليستر سيتي) – مانويل فيرنانديز (لوكوموتيف موسكو) -أندريه جوميز (برشلونة) – جواو ماريو (إنتر ميلان) – بورنو فيرنانديز (سبورتنج لشبونة) – بيرنادرو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) – أندريه سيلفا (ميلان) – جونسالو جويديس (فالنسيا) – ريكاردو كواريشما (بيشكتاش) – جيلسون مارتنز (سبورتنج لشبورنة).

ويقع المنتخب المصري في المجموعة التي وقع بها الأخضر بجانب كلًا من اورغواي، وروسيا، بينما يتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بمونديال روسيا مع منتخبات أسبانيا والمغرب وإيران.