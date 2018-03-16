لاعب الفيحاء يكشف سبب تأخر نتائج الفريق بالدوري

ط(صدى):

قال عبد الله كنو، لاعب نادي الفيحاء، إن السبب وراء النتائج السلبية للفرق، خلال الموسم الحالي؛ يرجع إلى عدم تواجد انسجام بشكل كافي بين اللاعبين.

وأوضح ” كنو ” : ” التعاقد مع كوكبة من النجوم يقلل من توهج اللاعب، ويزيد من فترة التجانس بين اللاعبين .. ولهذا تأخرت النتائج الايجابية لـ ” الفيحاء “.

وفس سياق أخر حول منافسة دوري المحترفين، أكد على أن الفريق يعمل على تحقيق مركز مطمئن، وعقب تحقيق ذلك؛ أصبح اللاعبين يطمحون لتحقيق مركز متقدم.

وعن المهاجم روني فيرنانديز، قال إنه مهاجم مميز، ومجتهد للفيحاء.