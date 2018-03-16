غبار كثيف يحول النهار إلى ليل بروضة التنهات

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، فيديو لما شهدته روضة التنهات، لموجة من الغبار الكثيف.

يُذكر أن الغبار قام بتحويل النهار إلى الليل، بروضة التنهات التي تقع شمال شرق الرياض، ظهر اليوم الجمعة.