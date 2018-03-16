  • الجمعة 16

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. غبار كثيف يحول النهار إلى ليل بروضة التنهات

غبار كثيف يحول النهار إلى ليل بروضة التنهات

غبار كثيف يحول النهار إلى ليل بروضة التنهات
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، فيديو لما شهدته روضة التنهات، لموجة من الغبار الكثيف.

يُذكر أن الغبار قام بتحويل النهار إلى الليل، بروضة التنهات التي تقع شمال شرق الرياض، ظهر اليوم الجمعة.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمنا برحمته.. 🌹

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *