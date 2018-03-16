غبار كثيف يحول النهار إلى ليل بروضة التنهات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، فيديو لما شهدته روضة التنهات، لموجة من الغبار الكثيف.
يُذكر أن الغبار قام بتحويل النهار إلى الليل، بروضة التنهات التي تقع شمال شرق الرياض، ظهر اليوم الجمعة.
🔴غبار كثيف يحول النهار إلى ليل في روضة_التنهات شمال شرق #الرياض
ظهر #الجمعة_٢٨_٦_١٤٣٩هـ
توثيق👈عبدالرحمن الخميس
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— طقس (@tqqs) March 16, 2018
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمنا برحمته.. 🌹