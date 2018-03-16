حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية؛ سعيًا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.

وأوضحت المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد آبا الخيل أن ذلك يأتي لضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال.

وأضاف أنه تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل كافة تفاصيلها، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.