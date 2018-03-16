موسكو ترد على عقوبات أمريكا بتوسيع القائمة السوداء للأمريكان

واشنطن(صدى):

كشف سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو سترد على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، وذلك بتوسيع قائمتها السوداء للأمريكان.

حيث كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات، أمس الخميس، على 19 مواطنًا روسيًا وخمسة كيانات، فيما شكل أكبر خطوة اتخذتها الولايات المتحدة ضد موسكو، منذ تولي ” ترامب ” رئاسة أمريكا.

وقال ” ريابكوف ” : ” من البداية نؤمن بمبدأ تساوي عدد الأشخاص على قوائم العقوبات، لذا سنوسع ” قائمتنا السوداء ” بمجموعة أخرى من الأمريكيين ” ، مضيفًا أن روسيا لا تستبعد أي إجراءات إضافية في ردها على العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بزعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات إلكترونية، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

فيما أشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو ما زالت تريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن، وإنها تتخذ إجراءات مضادة نتيجة ” للتعنت السياسي الأمريكي ” – على حد قوله.

واستطرد ” ريابكوف ” : ” هؤلاء السياسيون (الأمريكيون) يلعبون بالنار بتدمير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لأنهم يزعزعون الاستقرار العالمي في الوقت نفسه ” .