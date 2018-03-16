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احرج العريس




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

للاسف صارت كثير بالزواجات الحديثه مقلبت العريس

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا احراج ولا شي بل قله ذوق من الشخص الحاضر للمناسبه هو اعتبره رجل وعزمه صار بتصرفه صغير عقل.. وهيك اشكال منتشرين للاسف تشوف ازول زول رجال لاكان العقل استغفر الله واتوب اليه….🌹

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين

سخافه.. سماجه

[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 2 ساعتين

Ec -تخفاف دم.
حقيقة عيب:- و Sama –جة

[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 1 ساعة

أتوقع أنه مشهد تمثيلي.

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