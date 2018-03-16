احرج العريس

الجمعة 16
مارس
للاسف صارت كثير بالزواجات الحديثه مقلبت العريس
لا احراج ولا شي بل قله ذوق من الشخص الحاضر للمناسبه هو اعتبره رجل وعزمه صار بتصرفه صغير عقل.. وهيك اشكال منتشرين للاسف تشوف ازول زول رجال لاكان العقل استغفر الله واتوب اليه….🌹
سخافه.. سماجه
Ec -تخفاف دم.
حقيقة عيب:- و Sama –جة
أتوقع أنه مشهد تمثيلي.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف صارت كثير بالزواجات الحديثه مقلبت العريس
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا احراج ولا شي بل قله ذوق من الشخص الحاضر للمناسبه هو اعتبره رجل وعزمه صار بتصرفه صغير عقل.. وهيك اشكال منتشرين للاسف تشوف ازول زول رجال لاكان العقل استغفر الله واتوب اليه….🌹
جواد جدة[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين
سخافه.. سماجه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 2 ساعتين
Ec -تخفاف دم.
حقيقة عيب:- و Sama –جة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 1 ساعة
أتوقع أنه مشهد تمثيلي.