عبد الرحمن الراشد يدافع عن ” أبو جفين ” ويؤكد: يستحق التكريم

عادل الحربي(صدى):

دافع الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد عن الشاب عبد الرحمن جفين القحطاني والشهير بـ ” أبو جفين ” ، مؤكداً أنه يستحق التكريم لا الهجوم عليه.

وقال الراشد عبر حسابه في “تويتر”: ” أبوجفين يستحق التكريم على كتابه درس رائع أسس لمفهوم حق النشر ضد من يريدون احتكار الذوق العام “.

وأضاف أنه يستأهل منحه جائزة على خوضه معركة الرأي العام، إن لم يعجبك ابو جفين لك خيار واحد: لا تشتري كتابه لكن ليس من حقك منعه “.