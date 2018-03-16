تنبيه بهطول أمطار على منطقة الباحة حتى 6 مساءً

محمد بن شقيه(صدى):

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن تشكيلاتٍ من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة، ورياح نشطة مع توقعات بتساقط البرد، تشمل مدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة، تستمر حتى الـ 6 مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.