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  3. أب يدرس إبنه تحت تهديد السلاح

أب يدرس إبنه تحت تهديد السلاح




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 13 دقيقة

والله العظيم شي يوجع القلب،،والمشكلة زي ماقالو :-فوق شينه قواة عينه،يعني يصور فشله وخيبته الخايب.
إذاكان هذا أحد الأدوارالمطلوبة من الآباء والأمهات:-فلانستغرب من تفريخ أجيال إرهابيين ومجرمين وعنيفين.

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