أب يدرس إبنه تحت تهديد السلاح

الجمعة 16
مارس
والله العظيم شي يوجع القلب،،والمشكلة زي ماقالو :-فوق شينه قواة عينه،يعني يصور فشله وخيبته الخايب.
إذاكان هذا أحد الأدوارالمطلوبة من الآباء والأمهات:-فلانستغرب من تفريخ أجيال إرهابيين ومجرمين وعنيفين.
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله العظيم شي يوجع القلب،،والمشكلة زي ماقالو :-فوق شينه قواة عينه،يعني يصور فشله وخيبته الخايب.
إذاكان هذا أحد الأدوارالمطلوبة من الآباء والأمهات:-فلانستغرب من تفريخ أجيال إرهابيين ومجرمين وعنيفين.