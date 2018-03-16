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الخام الأمريكي يتجه نحو تحقيق خسائر رغم ارتفاع أسعاره

الخام الأمريكي يتجه نحو تحقيق خسائر رغم ارتفاع أسعاره
واشنطن(صدى):

شهدت تداولات اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الخام الأمريكي، حيث استقر سعر خام برنت ، على الرغم من ذلك يتجهان لتحقيق خسائر أسبوعية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، استقرارعند 65.16 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل هامشيًا 0.15% عند61.28 دولار للبرميل، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية 1.4%.

يجدر الإشارة إلى أن اسعار النفط تأثرت ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.


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