أقل من يوم على انتهاء مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تنتهي المهلة الممنوحة لسداد رسوم الأراضي البيضاء ضمن المرحلة الأولى في مدينة الرياض، غداً السبت، حيث سيتم تطبيق العقوبات على المتخلفين عن السداد.

وستكون العقوبات عبارة عن غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية.

أما في حال عدم السداد نهائياً تفرض الرسوم على المخالف، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وذلك وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، إذ إن الرسوم الصادرة تعد سندات تنفيذية يتم التوجه بشأنها لمحاكم التنفيذ.