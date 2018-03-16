انتحال شخصية فنانة سعودية شهيرة لإزعاج المشاهير

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السعودية نرمين محسن، لانتحال شخصيتها، حيث كشفت عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، اثر استغلال رقم جوالها واسمها في ” إزعاج الآخرين ” .

وقالت عبر تطبيق إنستجرام، ” السلام عليكم أنا تعرضت لانتحال الشخصية من قبل مجهول بأنه يأخذ رقمي مستخدم برنامج ما ويتواصل مع الفنانين والإعلاميين، وأيا كان شخص تربطني فيه صلة أو لا تربطني فيه صلة، وقام أحد الإخوان المشهورين بنشر رقمي اعتقادا أنه أنا ولم أكن أنا لأنو فيه مشهورين برضوا طلعوا وكلموني لأنهم تعرضوا للإزعاج من رقمي، لذلك أنا وصلت الأمر إلى القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم بحق المنتحل لشخصيتي وحق الي نشر رقمي ” .

وأضافت: ” سيتم أيضاً محاسبة الحسابات المشهوره اللي تشهر بالموضوع وتنشر أشياء غير متأكدة منها باسمي وبما أنه تم التنويه على الموضوع فسوف يحاسب أي حساب ينشر معلومات خاطئة ” .