ارتفاع أسعار الذهب في ظل انخفاض طفيف للدولار
سجل سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري، ارتفاع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تراجع طفيف للدولار.
وشهد سعر الذهب للتسليم الفوري ارتفاعا هامشياً بنسبة 0.15% إلى 1318.05 دولار، ليتراجع خلال الأسبوع الحالي حتى الآن بنسبة 0.6%.
وشهدت عقود الذهب تسليم أبريل تراجع عند مستوى 1317.6 دولار للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار هامشياً 0.14% عند مستوى 90.01.
وتشهد الأوضاع الأمريكية تتطورات سريعة، حيث أقال ” ترامب ” الرئيس الأمريكي، مستشار الأمن القومي ” إتش آر ماكماستر ” وذلك بعد أيام من إقالته وزير الخارجية ” ريكس تيلرسون ” .
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