ارتفاع أسعار الذهب في ظل انخفاض طفيف للدولار

واشنطن(صدى):

سجل سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري، ارتفاع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تراجع طفيف للدولار.

وشهد سعر الذهب للتسليم الفوري ارتفاعا هامشياً بنسبة 0.15% إلى 1318.05 دولار، ليتراجع خلال الأسبوع الحالي حتى الآن بنسبة 0.6%.

وشهدت عقود الذهب تسليم أبريل تراجع عند مستوى 1317.6 دولار للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار هامشياً 0.14% عند مستوى 90.01.

وتشهد الأوضاع الأمريكية تتطورات سريعة، حيث أقال ” ترامب ” الرئيس الأمريكي، مستشار الأمن القومي ” إتش آر ماكماستر ” وذلك بعد أيام من إقالته وزير الخارجية ” ريكس تيلرسون ” .