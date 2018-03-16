فنانة شهيرة تلجأ لتبني طفل لفقد قدرتها على الإنجاب

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية ​حورية فرغلي​ أنها ستتبنى طفلا خصوصا أنها تأكدت من أنها غير قادرة على الحمل والإنجاب وذلك بعد ان خضعت لعملية استئصال الرحم بسبب معاناتها مع مرض السرطان وخوف طبيبها من انتشار المرض في كل جسمها .

فكان من الطبيعي ان تخضع لهذه العملية الجراحية التي ستمنعها من ان تصبح اما عبر الطرق الطبيعية ، لهذا لجأت لفكرة تبني طفل لتربية ويعينها على صعوبات الحياة والوحدة .

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي كان فيلم ” طلق صناعي ” من تأليف وإخراج خالد دياب وبطولة ماجد الكدواني ومي كساب ومصطفى خاطر وسيد رجب وبيومي فؤاد وغيرهم من النجوم.