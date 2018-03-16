قرقاش: بيان مجلس الأمن يؤكد ” الحوثيون هم العقبة الرئيسية أمام المسار السياسي “

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، الدكتور أنور قرقاش، أن بيان مجلس الأمن الرئاسي يشير بوضوح إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي العقبة الرئيسية أمام المسار السياسي، مؤكداً أن الحل السياسي يبقى الحل الأفضل لليمن.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كل الترحيب بالبيان الرئاسي في مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي كان واضحاً في إدانته للمليشيا الحوثية وممارساتها، وفِي تناوله للأزمة الإنسانية وجهود التحالف العربي تجاهها، وبتأكيده على الحلّ السياسي ومرجعياته ” .

وأضاف : ” بيان مجلس الأمن الرئاسي يشير بوضوح بأن المليشيات الحوثية تبقى العقبة الرئيسيّة أمام المسار السياسي، غطرسة السلطة والمال عابرة ومؤقتة، والحلّ السياسي القائم على المرجعيات يبقى الحلّ الأفضل لليمن ” .

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً رئاسياً أمس الخميس، حول اليمن، أدان فيه قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتعريض حياة المدنيين للخطر في اليمن، بينما أشاد بخطة مساعدات التحالف للمدنيين.