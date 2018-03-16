بالفيديو.. لاعب شهير يعتدي على خطيبته بالضرب المبرح

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء لاعب كرة سلة أمريكي على خطيبته على السلم.

حيث انهال اللاعب دانري فاسكيز بالضرب على خطيبته في ملعب كوربوس كريستي عدة مرات متتالية مما أسقط حقيبتها ونظارتها وفى كل مرة يسقطهما يعيدهما لها ثم يضربها مرة أخرى.

ألقي القبض على اللاعب بتهمة ” العنف المنزلي ” كما اضطر إلى دفع غرامة بسبب فعلته.

يذكر أن اللاعب وقع عقدا بمليون و200 ألف دولار بينما كان عمره 16 عاما لفريق ” ديترويت تايجرز ” ، فيما أدت فعلته إلى فسخ عقده مع فريق ” بارنستورمز ” الذي يلعب له حاليا.