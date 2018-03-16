إصابة 9 مواطنين في حادث تصادم سيارتين في بريدة

سالم المطيري(صدى):

كشف محمد الجعيثن، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، عن تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة، بلاغًا من الدوريات الأمنية عند الساعة 18:00من صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في تقاطع إشارة الرمال، بمدينة بريدة، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين، من بينهم عائلة واحدة.

وأوضح ” الجعيثن ” ، أنه قد تم توجيه 7 فرق إسعافية، وفرقة من التدخل السريع إلى الموقع على الفور، وذلك بحضور القائد الميداني ‏ومشاركة عدة جهات مختصة، مشيرًا أنه قد أسفر عن الحادث 9 حالات تفاوتت إصاباتها مابين ” خطيرة ومتوسطة وبسيطة ” .

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالقصيم، أنه قد تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل الحالات إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى بريدة المركزي، وذلك بالتنسيق مع طواريء الصحة، لاستكمال العلاج اللازم.