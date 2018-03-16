بالفيديو.. على طريقة ” سبايدر مان ” .. رجل يتسلق ناطحة سحاب بباريس

باريس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل فرنسي يتسلق ناطحة سحاب، على طريقة ” سبايدر مان ” ، أمام عشرات المارة، وذلك بدون استخدام أي معدات، فقط باستخدام يديه.

وأظهر الفيديو، آلان روبرت، الذي يبلغ من العمر 55 عام، وهو يتسلق ناطحة سحاب، تتكون من 48 طابق، ويبلغ ارتفاعه حوالي 186 متر، في العاصمة الفرنسية ” باريس ” ، فقط باستخدام يديه المغطاة بالطباشير، وحذاء قدميه.

ويجدر الإشارة، إلى أن المغامر آلان روبرت، قد تسلق أكثر من 150 ناطحة سحاب، في جميع أنحاء العالم، منهم برج خليفة في دبي، وبرج إيفل، وقد بدأ هوسه في المخاطرة، وتسلق المباني العالية منذ ان كان عمره 11 عام.