إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 100 ألف حبة ” كبتاجون ” للمملكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الجمارك بالمملكة، بمنفذ الحديثة، من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” ، والتي بلغت 109,038 حبة، حيث عُثر عليها مُخبأة داخل 4 مركبات قادمة إلى الجمرك.

حيث أكد إبراهيم العنزي، مدير عام جمرك الحديثة، أنه قد تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال أربعة محاولات لتهريبها، و وردت أولاً إرسالية كانت عبارة عن ” خضروات ” محمولة داخل براد.

وأضاف ” العنزي ” ، أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على الإرسالية، تم العثور على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” التي بلغ عددها 30,000 ، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب داخل المكيف الخاص بالبراّد، وذلك بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية بغرض التمويه.

وعُثر في المحاولة الثانية، على كمية بلغت 42,015 حبة، كانت مُخبأة داخل ماكينة خاصة بمركبة أحد المسافرين، وذلك بعد فك رأس الماكينة ووضع الكمية بداخلها وإعادتها لوضعها الطبيعي.

أما المحاولة الثالثة، فكشف ” العنزي ” ، أنه قد تم ضبط 36,416 حبة ” كبتاجون ” خلالها، كانت مخبأة داخل عمود دوران خاص بشاحنة نقل.

في حين أحبط رجال الجمارك، المحاولة الأخير لتهريب 607 من حبوب ” الكبتاجون ” ، كانت مُخبأة داخل بطارية شحن متنقلة يحملها أحد المسافرين، حيث تم تفريغ البطارية من الداخل ووضع الحبوب بداخلها.

فيما أشار مدير جمارك ” الحديثة ” ، أنه قد تم بعد ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات، من قِبل الجهات المختصة.