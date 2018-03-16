سيميوني يتغزل في أداء توريس

نواف السالم(صدى):

كشف دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه لا يشغله أمر قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم؟

وقال ” سيميوني “: ” لا يهمني مع أي فريق نلعب، سنواصل على نفس وتيرة الأداء ” ، وكان الأتلتي تأهل للربع النهائي على حساب لوكوموتيف موسكو الروسي.

وعن مواجهة لوكوموتيف، قال: ” تقييمنا جميعاً يكون وفقاً للأداء، سواء كان نادلاً أو رجل أعمال أو طبيب أو لاعب كرة قدم.. هذا الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي “.

وأشاد ” سيميوني ” بـ المهاجم المخضرم فيرناندو توريس، والذي سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، قائلًا: ” قدم مباراة جيدة جداً حال جميع زملائه.. سجل هدفه الثاني بطريقة رائعة”.

وفيما يتعلق بإصابة البرازيلي فيليبي لويس، الظهير الأيسر الذي خرج من اللقاء محمولاً على محفة منتصف الشوط الثاني، قال: ” بالطبع أشعر بالقلق.. أتمنى ألا تكون إصابته كبيرة “.