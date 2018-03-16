انخفاض ” بتكوين ” وسط تراجع جماعي للعملات الرقمية

عواصم عالمية(صدى):

شهدت تعاملات، اليوم الجمعة، تراجع هامشي لعملة ” بتكوين ” الرقمية؛ حيث سجلت خسائر أسبوعية 14%، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 328 مليار دولار، متجهة لتسجيل خسائر قدرها 62 مليار دولار.

واتجه سوق العملات الرقمية مجتمعًا نحو تحقيق خسائر، بلغت عشرات المليارات، حيث انخفضت ” بتكوين ” بنسبة 0.40% إلى 8223 دولارًا.

وسجل ” إثريوم ” تراجع بنسبة 0.35% إلى 609 دولارات، وهبطت “بتكوين كاش” بنسبة 2.65% إلى 920 دولارًا، فيما ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.35% إلى 70 سنتًا.