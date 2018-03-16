بعد إقالة وزير الخارجية.. هل يقيل ” ترامب ” مستشار الأمن القومي؟

واشنطن(صدى):

صرحت أحد المصادر، أن موجة الإقالات والتغييرات التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا، ستطال مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويجدر الإشارة إلى أن ” ترامب ” ، يجري مشاورات حالية؛ للبحث عن الشخص الذي سيحل في هذا المنصب، ومن المحتمل أن يشهد البيت الأبيض، عددُا من التغييرات، التي تشمل مسؤولين كبارًا، وهو ما يشعر العاملون فيه بالخوف.

يُذكر أن ” ترامب ” قد أقال وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، وذلك في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” ، الأمر الذي اعتبره الكثير؛ إهانة للوزير الذي لم يعلم بنبأ إقالته، إلا من ” تويتر ” حيث عين بدلًا منه رئيس المخابرات المركزية مايك بومبيو.