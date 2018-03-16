أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي لانعدام الرؤية بثلاث مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الجمعة، إنذار متقدم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بثلاث مناطق بالمملكة هما ” عسير، والباحة والحدود الشمالية ” .

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع هطول الأمطار في مناطق ” محايل عسير – القرعة – حقو والأجزاء المجاورة لها ” وكذلك مناطق ” العقيق – نمرة – القاع والأجزاء المجاورة لها ” ، ما بين الفترة من الساعة: 12:00 من اليوم الجمعة الموافق 28-06-1439هـ ، حتى الساعة: 18:00 من نفس اليوم.

أما منطقة الحدود الشمالية، فستشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من (2)كم، وذلك بمناطق ” عرعر – حزم الجلاميد والأجزاء المجاورة لها ” .

وتبدأ هذه الحالة الجوية بـ ” الحدود الشمالية ” ، والتي تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية في المنطقة، بداية من الساعة: 11:30 من اليوم الجمعة الموافق 28-06-1439هـ ، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.