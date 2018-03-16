بالفيديو .. سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا بسبب مباراة

واشنطن(صدى):

أثارت سيدة أمريكية غضب واستياء زوجها ،حيث لقنته درساً قاسياً لتركه طفله ، ورفضت صعوده معها لمقصورة كبار الزوار لمشاهدة مباراة فريقه المفضل .

وكان حاول رجل اصطحاب طفله البالغ من العمر 15 شهرًا إلى مباراة كرة قدم، وعندما فشل تركه لوالدته وذهب لحضور المباراة دون الاعتناء بالطفل، لكن زوجته كانت أكثر حظًا منه.

واستسلمت المرأة في بداية الأمر لتعتنى بالطفل مع تعهد الأب باصطحابها للعشاء ودفع ثمن قص شعرها وتغيير لونه، وبينما كانت تسأل عن طريق الخروج تعرفت على أحد المتنكرين بالدمى، مما سمح لها هي وطفلها بمشاهدة المباراة من مقصورة كبار الزوار، وهو ما أصاب زوجها بصدمة وغضب خاصة بعد رفضها السماح له بالصعود معهما.