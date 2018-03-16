شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بارتدائها بيجامة على متن الطائرة

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ ن للعديد من الانتقادات والسخرية ، عقب ظهورها مرتديه بيجاما وهي على متن الطائرة في رحلة جوية.

حيث نشرت شيرين عبدالوهبا صورة لها على متن الطائرة المتجهة من دبي للقاهرة وهي ترتدي البيجامة وبدون مكياج .

واثارت الصور ردود فعل مختلفة للمتابعين حيث أعتبروا أنها أرادت فقط لفت الإنتباه إليها حيث أن الرحلة من دبي إلى القاهرة لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات وبالتالي لا يستدعي الأمر تبديلها لملابسها، وأنه كان من الممكن أن تكتفي بملابس مريحة فقط خلال مدة الرحلة ، فيما إعتبر آخرون أن الصورة عفوية وتلقائية ولا تحمل إي إنتقاد يذكر.