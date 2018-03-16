عضو شورى: التأمين الحكومي كلمة السر في حل مشكلات القطاع الصحي

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد خشيم، أن حل مشكلات القطاع الصحي بالمملكة يكمن في التأمين الحكومي، مقترحاً إنشاء شركة حكومية وتوفير التأمين الصحي للمواطنين من خلال صندوق حكومي.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز، أن التأمين الحكومي من شأنه تقديم معظم الخدمات وتكريس لدفع على قدر الجهد، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتحقق عبر خصخصة حكومية متمثلة في شركة حكومية، وكذلك التأمين عبر صندوق حكومي.

وأشار ” خشيم ” إلى أن الحلول المطروحة منذ 30 عاماً تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري والتحول للتشغيل الذاتي، وكذلك تحويل المستشفيات إلى المؤسسات وتخصيص الخدمات الصحية والإدارة.