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40 وظيفة شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن

40 وظيفة شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية، بمحافظة حفر الباطن، وبالتعاون مع أسواق العقيل، عن توفر 40 وظيفة شاغرة للمواطنين؛ للعمل 6 أيام، بالأسبوع في ” القيصومة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– مشرف فرع ” خبرة لا تقل عن سنتين ” .
– محاسب مبيعات.
– مصفف أرفف.

وأشارت الغرفة، إلى أن التقديم سيكون بمقر الغرفة، وذلك في يوم الثلاثاء 1439/7/3هـ الموافق 2018/3/20م، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، كما ناشدت المتقدمين، لإحضار السيرة الذاتية، وصور من المؤهلات والهوية الوطنية.


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