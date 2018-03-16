40 وظيفة شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية، بمحافظة حفر الباطن، وبالتعاون مع أسواق العقيل، عن توفر 40 وظيفة شاغرة للمواطنين؛ للعمل 6 أيام، بالأسبوع في ” القيصومة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف فرع ” خبرة لا تقل عن سنتين ” .

– محاسب مبيعات.

– مصفف أرفف.

وأشارت الغرفة، إلى أن التقديم سيكون بمقر الغرفة، وذلك في يوم الثلاثاء 1439/7/3هـ الموافق 2018/3/20م، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، كما ناشدت المتقدمين، لإحضار السيرة الذاتية، وصور من المؤهلات والهوية الوطنية.