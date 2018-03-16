وظائف إدارية شاغرة للرجال بجامعة سطام بن عبد العزيز

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز في الخرج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، للرجال، تحت مسمى ” مراقبي أمن وسلامة ” ، من المرتبة الثانية حتى المرتبة الخامسة.

وأوضحت الجامعة، أن الجامعة ترغب في شغلها، عن طريق المسابقة الوظيفيّة، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية، والخبرة العمليّة، حسب المسميات والشروط المعلن عنها، عبر رابط النظام الإلكتروني: هنا .

وناشدت الجامعة المواطنين الراغبين، في الدخول للمسابقة، التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف، لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1/7/1439هـ، وحتي نهاية دوام الخميس الموافق 5/7/1439هـ.