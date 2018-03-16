بالصور.. الرعاية الاجتماعية بالطائف تستضيف مدارس صروح العلم الخاصة للبنات

نايف السالم(صدى):

استضافت دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف مدارس صروح العلم الخاصة للبنات.

تعددت فقرات البرنامج من تبادل الاحاديث مع امهاتنا الغاليات وبين سماع الأشعار القديمة والألغاز الشعبيه قدموا لهم الأكلات الشعبية المنوعة وبنهاية اشتمل البرنامج على تقديم الهدايا تقديراً وعرفاناً لهن وكما قاموا مجموعة من الطالبات بعمل الحناء للمقيمات مما اسعدهن وادخل الفرح والسرور عليهن.

ومن جهتهن الطالبات أبدوا كامل سعادتهن بلقائهم مع هذه الفئة الغاليه على قلوبنا.

وفي نهاية البرنامج تقدمت إدارة المدرسة والفريق المرافق والطالبات شكرهن وتقديرهن للعاملات بالدار وعلى ما لقيوه من حسن استقبال وحفاوة وتكريم.

