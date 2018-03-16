بالصور.. كلب بوجه إنسان يثير ضجة بمواقع التواصل
أثار الكلب ” يوجي ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب ملامح وجهه الغريبة التي جعلت البعض يعتقد أنه بوجه بشري.
حيث يمتلك يوجي ميزات الكلب الطبيعي من الفراء وأذنه الطويلة الكثيفة، لكن عند إمعان النظر تجد أن عينيه وفكه تجعله كما لو كان بوجه بشري، ونشر بعض المستخدمين صور ليوجي جنبًا إلى جنب مع ممثلين مثل جيك جيلينال وزاك غاليفياناكيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صاحب الكلب تعليقا على صور له : إن يوجي كلب غير عادي فهو محب للعب ويغمز من حين لآخر.
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سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما يغمز هه كانها قويه شوي عاتي الغرب اشكالهم وكلابهم واحده لافرق شو الجديد بالموضوع الحمد لله والشكر بس….
alfahd42[ عدد التعليقات: 15175 ] نشر منذ 59 دقيقة
يمكن مهجن
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 968 ] نشر منذ 41 دقيقة
اتوقع ان اللي مصورين معاه واحد ابوه والثاني خاله
لان فيه شبه بين الكلب واللي مصورين معاه
والمثل يقول شبه الولد ثلثين خاله
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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