بالصور.. كلب بوجه إنسان يثير ضجة بمواقع التواصل

متابعات(صدى):

أثار الكلب ” يوجي ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب ملامح وجهه الغريبة التي جعلت البعض يعتقد أنه بوجه بشري.

حيث يمتلك يوجي ميزات الكلب الطبيعي من الفراء وأذنه الطويلة الكثيفة، لكن عند إمعان النظر تجد أن عينيه وفكه تجعله كما لو كان بوجه بشري، ونشر بعض المستخدمين صور ليوجي جنبًا إلى جنب مع ممثلين مثل جيك جيلينال وزاك غاليفياناكيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صاحب الكلب تعليقا على صور له : إن يوجي كلب غير عادي فهو محب للعب ويغمز من حين لآخر.

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