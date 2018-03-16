فانيسيا تقيم دعوى طلاق ضد ” ترامب ” الابن

واشنطن(صدى):

صرحت مصادر، أن فانيسا ترامب، رفعت دعوى طلاق، من الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، يوم أمس الخميس.

وأصدر الزوجان، بيان مشترك، جاء فيه: ” بعد زواج دام 12 عاماً، قررنا الانفصال، وسنحتفظ دائمًا باحترام كبير، لبعضنا البعض وعائلاتنا، ولدينا خمسة أطفال رائعين، وسيبقون على رأس أولوياتنا ” .

يُذكر أن دونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 40 عامًا، يُدير أعمال شركة الرئيس ” ترامب ” مع شقيقه إريك، 34 عاماً، منذ أن تولى والدهما منصبه.