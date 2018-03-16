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بالفيديو.. رجل يتبرع لزوجته بكليته في عيد زواجهما الـ 23

بالفيديو.. رجل يتبرع لزوجته بكليته في عيد زواجهما الـ 23
واشنطن(صدى):

اقدم زوج أمريكي يٌدعى ” سزار كالي ” على التعبير عن حبه لزوجته وإخلاصه لها ، بتبرعه لها بكليته قبل أيام من عيد زواجهما الـ 23 .

وكانت عانت ” مونيكا كالي ” لمدة تزيد عن الـ 10 سنوات من مرض الكلى متعددة الكيسات ، وهو اضطراب ورثته عن والدتها وعلى مدى عقد من الزمن ، عاشت على جلسات الغسيل الكلوي .

وأثناء انتظار مونيكا للعثور على متبرع ، أجرى زوجها الفحوصات اللازمة ، التي أظهرت أن كليته مناسبة لها بشكل كبير ، فعمل على التبرع لها بالكلية .


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