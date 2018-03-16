في خطوة للتوطين.. توجه لإحلال الجمعيات التعاونية بدلا من ” البقالات ” بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

بيَن الدكتور عبدالله كدمان، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن الجهات العليا تدرس خطة لإحلال الجمعيات التعاونية بدلاً من البقالات المنتشرة في كل أحياء المملكة.

ولفت ” كدمان ” ، إل أن الخطة بدأت بمقترح من إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، ثم طورته وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، مؤكدًا أنه لا تزال الاجتماعات متواصلة في هذا الشأن.

وعن الأسباب التي دفعت الحكومة لدراسة هذه الخطة، أشار ” كدمان ” ، إلى أن الخطة تستهدف إحلال السعوديين محل الأجانب في البقالات، والمساهمة في رفع معدلات التوطين، وتخفيض الحوالات المالية إلى الخارج، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان ما يباع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.