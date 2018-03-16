قوات التحالف تدمر عربة عسكرية محملة بالذخيرة والأسلحة قبالة نجران

راشد آل شريه(صدى):

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة من استهداف عربة عسكرية تنقل ذخائر وأسلحة تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية، قبالة حدود المملكة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان أمس بأشد العبارات وعبر عن قلقه من استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للمملكة بالصواريخ الباليستية، وخاصة الاستهدافين اللذين وقعا في الـ 14 من فبراير و الـ 19 من ديسمبر، في تعمد واضح للمناطق المدنية.

يشار أن غارات التحالف العربي استهدفت أمس مخازن وتجمعات ومراكز تدريب الانقلابيين الحوثيين في أكثر من محافظة يمنية، سيما العاصمة صنعاء وصعدة والحديدة .