مقتل 18 في قصف تركي على عفرين وتشريد 10 آلاف خلال يومين

دمشق(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 18 شخصاً في قصف من قوات الاحتلال التركي استهدف مناطق في عفرين مساء أمس الخميس.

وأشار المرصد في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن القصف التركي على المدينة أدى إلى تشريد 10 آلاف شخص في يومين فقط، مؤكداً أن مئات العائلات غادرت أثناء الليل مع القصف التركي المدينة باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة.

يذكر أن السلطات التركية كانت قد انتقدت بشدة مشروع قرار غير ملزم صدر عن البرلمان الأوروبي يدعو قواتها إلى وقف عدوانها العسكري على عفرين.