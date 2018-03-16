مغردون يحيون ذكريات التسعينيات بصورة لامرأة تتجول في جدة بفستان

نايف السالم(صدى):

دشن مغردون، اليوم الجمعة، وسم ” ذكريات جيل التسعينيات العظيم ” ؛ والذي شهد تفاعل كبير من قِبل المتابعين عبر منصة ” تويتر “.

وشهد الوسم مشاركة المواطنين بعدد من الصور عبر الوسم؛ التي تشير إلى الألعاب والمسلسلات الكرتونية التي كانت منتشرة في تلك الفترة، معتبرين تلك الفترة أنها الأفضل بما تحمله من ذكريات جميلة، حسبما ذكرو.

وفي الإطار ذاته شهد الوسم صورة كانت هي الأبرز لسائحة فرنسية، تتجول في جدة بحرية، وهي ترتدي فستان.