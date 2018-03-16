سيدة تطالب بالخلع من زوجها لإدمانه ” الجنس “

القاهرة(صدى):

أقدمت ” سها ” البالغة من العمر 33 عام، على رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بخلع زوجها ” علام ” ، بعد زواج استمر 3 سنوات، قائلة: ” زوجي بيطلب أمور مخالفة للشرع، في العلاقات الزوجية ” .

ووفقًا لما جاء في الدعوى، قالت الزوجة: ” كل شغالة تيجي البيت تهرب بسرعة، والسبب طلع جوزي بيتحرش بيهم وبيخوني معاهم ” ، كما أشارت إلى أن زوجها كان دائم الإساءة لها بالقول والفعل.

وتتابع ” سها ” حديثها: ” زوجي مبيشربش السيجارة، بس الجنس عنده إدمان، ميعرفش يشوف ست ويقعد عاقل أبدًا، عرفت أن آخر شغالة تواجدت في منزلي قامت بإهانته أمامي ورفعت صوتها ” .

يُذكر أن أن ” سها ” ، رفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ لرفع دعوى خلع، حملت رقم 102 لسنة 2018، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم البت فيها.