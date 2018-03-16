بالصور.. مسرح الملك عبد الله يشتعل بالعرض النقري الايرلندي وتفاعل كبير للحضور

عادل الحربي(صدى):

قدموا أداء مبهر؛ باقدامهم التي ضربت أرض مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كالرعد؛ أثاروا الجماهير بأداءهم المميز، الذي دفعهم لطلب المزيد من هذا العرض، الذي يعرف بـ ” العرض النقري الإيرلندي ” ، حيث أقيم، أمس الخميس؛ بدعم الهيئة العامة للترفيه.

وفي هذا السياق علق فؤاد حلبي المشرف على إقامة العرض، على استضافة المملكة للعرض، قائلًا: ” جذور هذا العرض يعود إلى رقص النقر الإيرلندي الفولكلوري التقليدي الذي يتميز بشكل عام بجسم علوي صلب وبحركات سريعة للجزء العلوي من الجسم والأقدام ” .

وتابع ” حلبي ” : ” أسعدني اليوم أن نحضر العرض النقري الإيرلندي Spirit of the Dance إلى المملكة العربية السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه، كجزء من التبادل الثقافي مع العالم ” .

وفي الإطار ذاته شهد العرض تفاعل من قبل الجماهير التي أبدت هشتها، وانبهارها بالعرض، والفرقة العارضة، حيث وصفوا أعضاء الفرقة بالقطار السريع المنطلق كالسهم على المسرح.

وكانت الرياض قد شهدت الأسبوع الماضي هذا العرض بحضور جماهير على مدى يومين متتاليين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

يجدر الإشارة إلى أن ذلك العرض حائز على 9 جوائز عالمية ، وشاهده أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم والذي أصبح واحداً من أكبر وأفضل العروض على الإطلاق وقدم عروض مثيرة في أكثر من 20 بلدًا .

