بالفيديو.. سيدة تتناول مشيمة جنينها بالشيكولاتة

واشنطن(صدى):

أثارت امرأة أمريكية ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشر مقطع فيديو يرصد خلط مشضيمة جنينها بالشيكولاتة لتتمكن من تناولها.

حيث منحت ” كايلي ” مشيمتها للمتخصصين كي يتم طهيها مع وضع الشيكولاتة عليها لتغيير طعمها للأفضل كي تستطيع تناولها، بعد معرفتها بفوائدها من ازالة اكتئاب ما بعد الولادة، وزيادة لبن الأم.

يذكر أن تناول المشيمة أصبح موضة تتبعها الكثير من النساء حول العالم.