بالفيديو.. سيدة تتناول مشيمة جنينها بالشيكولاتة
أثارت امرأة أمريكية ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشر مقطع فيديو يرصد خلط مشضيمة جنينها بالشيكولاتة لتتمكن من تناولها.
حيث منحت ” كايلي ” مشيمتها للمتخصصين كي يتم طهيها مع وضع الشيكولاتة عليها لتغيير طعمها للأفضل كي تستطيع تناولها، بعد معرفتها بفوائدها من ازالة اكتئاب ما بعد الولادة، وزيادة لبن الأم.
يذكر أن تناول المشيمة أصبح موضة تتبعها الكثير من النساء حول العالم.
This mum made chocolates out of her own placenta 😲
This mum made chocolates out of her own placenta 😲
Posted by Daily Mail on Monday, March 12, 2018
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 13 دقيقة
شو هاي القرف تخلف لا اكثر لا تعليق….